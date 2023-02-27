Известный шеф-повар и судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво решил поделиться с украинцами вкусными рецептами к посту.

В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить постные голубцы с грибами.

"Большой пост начался, а потому пора позаботиться о рационе своего питания. Ищете интересные и необычные рецепты к посту? Хотите удивить близких и гостей?", — пишет звезда "Мастер Шеф".

Для голубцов нам понадобятся следующие ингредиенты:

Капуста белокочанная – 1 шт.

Шампиньоны - 500 г

Рис - 200 г

Лук репчатый – 2 шт

Подсолнечное масло – 200 мл

Перец черный молотый и соль по вкусу

Нарежьте шампиньоны, одновременно поставьте кастрюлю на средний огонь, добавьте туда 50 мл масла и грибы, накройте кастрюлю крышкой и 8 минут тушите грибы. Воду из грибов не сливаем, а оставляем на потом.

На сковороду выложите лук, нарезанный полукольцами, и 150 мл растительного масла. Как только лук приобретет золотистый цвет, добавьте на сковороду грибы и рис (не вареный), а также перец и соль по вкусу. Жарьте 10 минут на медленном огне. Добавьте 200 мл воды и потушите смесь 10-15 минут.

Отварите капусту в кипятке, чтобы она стала мягкой. В листья наложите начинку, а готовые голубцы варите в грибном отваре и воде до закипания.

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