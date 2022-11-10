Український шеф-кухар та бізнесмен Ектор Хіменес-Браво знову радує своїх шанувальників швидким рецептом смачного сніданку.

Як повідомляє Politeka.net, смачні, хрусткі та досить швидкі у приготуванні тости з авокадо та яйцями скрембл. Це відмінний варіант поживного сніданку або барвистого перекушування нашвидкуруч. Суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився на своїй сторінці в Instagram оригінальним рецептом цієї страви.

"Так, кому там ПП-сніданок від шефа?) Головне, що треба знати - тут треба їсти дуже обережно, тому що можна з'їсти язик", - написав Ектор Хіменес-Браво у підписі до рецепту.

Все, що потрібно:

Яйця – 3 шт.

Вершкове масло – 30 гр.

Авокадо – 1 шт.

Помідор - 20 гр.

Цибуля синя – 10 гр.

Оливкова олія – 5 гр.

Смажені бекон.

Вершки - 20 гр.

Тост – 1 шт.

Спосіб приготування тостів з авокадо та яйцями скрембл від Ектора Хіменеса-Браво:

1. Розтопіть у сковороді вершкове масло і обсмажуйте хліб по 1-2 хвилини з кожного боку, щоб з'явилася хрумка скоринка, а всередині хліб залишився м'яким.

2.Авокадо розріжте навпіл, видаліть кісточку. М'якуш очистіть від шкірки і розімніть вилкою так, щоб залишилися текстурні шматочки. Змішайте авокадо з дрібно нарізаним шматочком помідора та цибулі, додайте оливкову олію та перемішайте. Солити за смаком.

3. Для скрембла – збиваємо яйця в сотейнику, туди додаємо вершкове масло, помішуємо безперестанку до готовності на середньому вогні. Готуємо до консистенції – кремової. Охолоджуємо, а потім додаємо сметану та смажений бекон. Перемішуємо.

4. Мажемо тост начинкою з авокадо, а зверху викладаємо скрембл.

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