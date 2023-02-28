Популярна українська актриса після зйомок у Хорватії вирішила розповісти про те, як проходять її будні у Києві наразі. З недавніх пір вона розпочала участь у зйомках української версії популярного шоу, Мішина вражає в ролі ведучої нових образів.
На цей раз вона вирішила висловитися докладніше:
«Це було б важко для кожної людини, яка створювала проект у ці непрості часи. Але я впевнена, що кожен пишається цими крутими та наповненими днями.
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Прокидаюся о 4.30 ранку і закінчувала о 22.00 – це справді цінний момент у відчутті по-справжньому наповненого життя. А ще більша цінність для мене в тому, що я мала змогу познайомитись із багатьма класними людьми.
Моєму внутрішньому соціопату спочатку було ніяково, але потім він пішов у далеку кімнату» - зізналася Мишина.
Ксенія Мішина також не приховує, які процедури для обличчя робить, як доглядає себе та якими методами худне.
На цей раз Мішина вирішила похвалитися однією з процедур, яка тримає її у формі. У салоні краси Ксенія зробила кілька кадрів.
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