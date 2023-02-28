Популярная украинская актриса после съемок в Хорватии решила рассказать о том, как проходят ее будни в Киеве теперь. С недавних пор она начала участие в съемках украинской версии популярного шоу, Мишина впечатляет в роли ведущей новыми образами.
В этот раз она решила высказаться детальнее:
«Это было бы тяжело для каждого человека, который создавал проект в эти непростые времена. Но я уверена, что каждый гордится этими крутыми и наполненными днями.
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Просыпаюсь в 4.30 утра и заканчивала в 22.00 – это действительно ценный момент в ощущении по-настоящему наполненной жизни. А еще большая ценность для меня в том, что я имела возможность познакомиться со многими классными людьми.
Моему внутреннему социопату поначалу было неловко, но потом он ушел в далекую комнату» - призналась Мишина.
Ксения Мишина также не скрывает, какие процедуры для лица делает, как ухаживает за собой и какими методами худеет.
В этот раз Мишина решила похвалиться одной из процедур, которая держит ее в форме. В салоне красоты Ксения сделала несколько кадров.
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