Ектор Хіменес Браво не дуже любить свіжий кріп, тому до рецепту сирників додав пряну зелень, але ви можете експериментувати з нею за бажанням.

Ми звикли їсти солодкі сирники, приправляючи їх цукром, медом, сметаною чи варенням. Але український шеф-кухар колумбійського походження та суддя кулінарного проекту "Майстер Шеф" Ектор Хіменес Браво показав, як приготувати солоні сирники з ідеальним соусом до них. Це швидко, просто та дуже смачно.

Ектор Хіменес Браво не дуже любить свіжий кріп, тому до рецепту сирників додав пряну зелень, але ви можете експериментувати з нею за бажанням. Щоб зменшити калорійність страви, шеф-кухар готує сирники в духовці. Повірте, такі сирники мають не менш яскравий і ніжний смак.

Інгредієнти:

- 350 г кисломолочного сиру;

- 1 столова ложка борошна;

- 2 столові ложки манної крупи;

- 30 г свіжої пряної зелені;

- 2 сирі курячі яйця.

Для соусу:

200 г сметани;

20 грамів кінзи;

30 г лимонного соку;

Сіль;

Чорний мелений перець.

Приготування:

1. Розігрійте духовку до 180 градусів. Підготуйте лист для запікання сирників і попередньо вкрийте його пергаментним шаром і збризкайте маслом.

2.Для приготування сирників у глибокій мисці з'єднайте кисломолочний домашній сир, манну крупу, курячі яйця, сіль та дрібно нарізану зелень. Для страв можна вибрати кріп, петрушку, кінзу, базилік. Все залежить від ваших смаків та уподобань.

3.Ретельно вимішайте все ложкою. Сформуйте руками круглі сирники, обваляйте їх у борошні та викладіть на деко.

4.Запікайте сирники при температурі 180 градусів протягом 15 – 20 хвилин. Час залежить від величини сирників.

5. Для страви Ектор Хіменес Браво пропонує також приготувати смачний вершковий соус. Для нього змішайте в мисці сметану, лимонний сік і дрібно нарізану зелень кінзи або іншу, яка вам подобається. Посипати все сіллю та чорним меленим перцем і перемішайте. За бажанням до соусу також можна додати подрібнений або вичавлений через прес часник.

6.Подавайте сирники із соусом. Шеф-кухар також додав у страву свіжу зелень руколою.



