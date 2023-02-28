Мы привыкли есть сладкие сырники, приправляя их сахаром, медом, сметаной или вареньем. Но украинский шеф-повар колумбийского происхождения и судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес Браво показал, как приготовить соленые сырники с идеальным соусом к ним. Это быстро, просто и очень вкусно.
Эктор Хименес Браво не очень любит свежий укроп, поэтому к рецепту сырников добавил пряную зелень, но вы можете экспериментировать с ней по желанию. Чтобы снизить калорийность блюда, шеф-повар готовит сырники в духовке. Поверьте, такие сырники обладают не менее ярким и нежным вкусом.
Ингредиенты:
– 350 граммов кисломолочного сыра;
– 1 столовая ложка муки;
– 2 столовые ложки манной крупы;
– 30 граммов свежей пряной зелени;
– 2 сырых куриных яйца.
Для соуса:
– 200 граммов сметаны;
– 20 граммов кинзы;
– 30 граммов лимонного сока;
– соль;
– черный молотый перец.
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Приготовление:
1.Разогрейте духовку до 180 градусов. Подготовьте противень для запекания сырников и предварительно укройте его пергаментным слоем и сбрызните маслом.
2.Для приготовления сырников в глубокой миске соедините кисломолочный домашний сыр, манную крупу, куриные яйца, соль и мелко нарезанную зелень. Для блюда можно выбрать укроп, петрушку, кинзу, базилик. Все зависит от ваших вкусов и предпочтений.
3.Тщательно вымешайте все ложкой. Сформируйте руками круглые сырники, обваляйте их в муке и выложите на противень.
4.Запекайте творожники при температуре 180 градусов в течение 15 – 20 минут. Время зависит от величины сырников.
5.Для блюда Эктор Хименес Браво предлагает также приготовить вкусный сливочный соус. Для него смешайте в миске сметану, лимонный сок и мелко нарезанную зелень кинзы или другой, которая вам нравится. Сдобрите все солью и черным молотым перцем и перемешайте. По желанию к соусу также можно добавить измельченный или выжатый через пресс чеснок.
6.Подавайте сырники с соусом. Шеф-повар также добавил в блюдо свежую зелень рукколу.
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