Эктор Хименес Браво не очень любит свежий укроп, поэтому к рецепту сырников добавил пряную зелень, но вы можете экспериментировать с ней по желанию.

Мы привыкли есть сладкие сырники, приправляя их сахаром, медом, сметаной или вареньем. Но украинский шеф-повар колумбийского происхождения и судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес Браво показал, как приготовить соленые сырники с идеальным соусом к ним. Это быстро, просто и очень вкусно.

Эктор Хименес Браво не очень любит свежий укроп, поэтому к рецепту сырников добавил пряную зелень, но вы можете экспериментировать с ней по желанию. Чтобы снизить калорийность блюда, шеф-повар готовит сырники в духовке. Поверьте, такие сырники обладают не менее ярким и нежным вкусом.

Ингредиенты:

– 350 граммов кисломолочного сыра;

– 1 столовая ложка муки;

– 2 столовые ложки манной крупы;

– 30 граммов свежей пряной зелени;

– 2 сырых куриных яйца.

Для соуса:

– 200 граммов сметаны;

– 20 граммов кинзы;

– 30 граммов лимонного сока;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

1.Разогрейте духовку до 180 градусов. Подготовьте противень для запекания сырников и предварительно укройте его пергаментным слоем и сбрызните маслом.

2.Для приготовления сырников в глубокой миске соедините кисломолочный домашний сыр, манную крупу, куриные яйца, соль и мелко нарезанную зелень. Для блюда можно выбрать укроп, петрушку, кинзу, базилик. Все зависит от ваших вкусов и предпочтений.

3.Тщательно вымешайте все ложкой. Сформируйте руками круглые сырники, обваляйте их в муке и выложите на противень.

4.Запекайте творожники при температуре 180 градусов в течение 15 – 20 минут. Время зависит от величины сырников.

5.Для блюда Эктор Хименес Браво предлагает также приготовить вкусный сливочный соус. Для него смешайте в миске сметану, лимонный сок и мелко нарезанную зелень кинзы или другой, которая вам нравится. Сдобрите все солью и черным молотым перцем и перемешайте. По желанию к соусу также можно добавить измельченный или выжатый через пресс чеснок.

6.Подавайте сырники с соусом. Шеф-повар также добавил в блюдо свежую зелень рукколу.



