Алла стала одной из победительниц конкурса закруток от известного мастер-шефа Эктора Хименеса-Браво. Повар с позволения женщины поделился ее рецептом острой аджики.

Как сообщает Politeka.net, популярный шеф-повар, ресторатор и блоггер колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво, который много лет является главным судьей шоу "Мастер Шеф", приехал в село Змиев Харьковской области, чтобы узнать вкусный рецепт аджики. Им кулинар поделился в своем Инстаграм.

В частности, Алла стала одной из победительниц конкурса закруток от известного мастер-шефа Эктора Хименеса-Браво. Повар с позволения женщины поделился ее рецептом острой аджики.

"Аджика острая такая, что можно душу Богу отдать) Но вкусная, согревающая – соус для настоящих казаков. Алла с семьей встретили меня украинским застольем, вкуснейшими блюдами и душевными разговорами. Выпросил вам рецепт) Сохраняйте!", - рассказал Эктор Хименес-Браво.

Многие хозяйки вместо вареной аджики закатывают в банки сырую. Она тоже хорошо сохраняет остроту и делается довольно быстро.

Ингредиенты:

помидоры – 1 кг;

болгарский перец – 0,5 кг;

острый перец – 60 г;

чеснок – 60 г;

уксус – 60 мл;

соль – 1 ст. л.;

сахар – 60 г;

хрен - по вкусу.

Способ приготовления:

Помойте овощи. Порежьте крупными кусочками. Перекрутите все это на мясорубке. Добавьте уксус, соль и сахар. Перемешайте и закатайте в банки. Если любите поострее, смело увеличивайте количество острого перца и чеснока в два раза.

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