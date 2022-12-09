Как сообщает Politeka.net, популярный шеф-повар, ресторатор и блоггер колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво, который много лет является главным судьей шоу "Мастер Шеф", приехал в село Змиев Харьковской области, чтобы узнать вкусный рецепт аджики. Им кулинар поделился в своем Инстаграм.
В частности, Алла стала одной из победительниц конкурса закруток от известного мастер-шефа Эктора Хименеса-Браво. Повар с позволения женщины поделился ее рецептом острой аджики.
"Аджика острая такая, что можно душу Богу отдать) Но вкусная, согревающая – соус для настоящих казаков. Алла с семьей встретили меня украинским застольем, вкуснейшими блюдами и душевными разговорами. Выпросил вам рецепт) Сохраняйте!", - рассказал Эктор Хименес-Браво.
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Многие хозяйки вместо вареной аджики закатывают в банки сырую. Она тоже хорошо сохраняет остроту и делается довольно быстро.
Ингредиенты:
- помидоры – 1 кг;
- болгарский перец – 0,5 кг;
- острый перец – 60 г;
- чеснок – 60 г;
- уксус – 60 мл;
- соль – 1 ст. л.;
- сахар – 60 г;
- хрен - по вкусу.
Способ приготовления:
- Помойте овощи.
- Порежьте крупными кусочками.
- Перекрутите все это на мясорубке.
- Добавьте уксус, соль и сахар.
- Перемешайте и закатайте в банки.
- Если любите поострее, смело увеличивайте количество острого перца и чеснока в два раза.
Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" устроил дегустацию еды из Мака.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" решился использовать украинские приправы, которые недолюбливал.
Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал упражнение для ног, заставив прослезиться киевлян.