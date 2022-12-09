Как сообщает Politeka.net, популярный шеф-повар, ресторатор и блоггер колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво, который много лет является главным судьей шоу "Мастер Шеф", приехал в село Змиев Харьковской области, чтобы узнать вкусный рецепт аджики. Им кулинар поделился в своем Инстаграм.

В частности, Алла стала одной из победительниц конкурса закруток от известного мастер-шефа Эктора Хименеса-Браво. Повар с позволения женщины поделился ее рецептом острой аджики.

"Аджика острая такая, что можно душу Богу отдать) Но вкусная, согревающая – соус для настоящих казаков. Алла с семьей встретили меня украинским застольем, вкуснейшими блюдами и душевными разговорами. Выпросил вам рецепт) Сохраняйте!", - рассказал Эктор Хименес-Браво.

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Многие хозяйки вместо вареной аджики закатывают в банки сырую. Она тоже хорошо сохраняет остроту и делается довольно быстро.

Ингредиенты:

  • помидоры – 1 кг;
  • болгарский перец – 0,5 кг;
  • острый перец – 60 г;
  • чеснок – 60 г;
  • уксус – 60 мл;
  • соль – 1 ст. л.;
  • сахар – 60 г;
  • хрен - по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Помойте овощи.
  2. Порежьте крупными кусочками.
  3. Перекрутите все это на мясорубке.
  4. Добавьте уксус, соль и сахар.
  5. Перемешайте и закатайте в банки.
  6. Если любите поострее, смело увеличивайте количество острого перца и чеснока в два раза.

Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" устроил дегустацию еды из Мака.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" решился использовать украинские приправы, которые недолюбливал.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал упражнение для ног, заставив прослезиться киевлян.