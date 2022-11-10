Как сообщает Politeka.net, вкусные, хрустящие и довольно быстрые в приготовлении тосты с авокадо и яйцами скрэмбл. Это отличный вариант питательного завтрака или красочного перекуса на скорую руку. Судья кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился на своей странице в Instagram оригинальным рецептом этого блюда.
"Так, кому там ПП-завтрак от шефа?) Главное, что нужно знать — здесь нужно есть очень осторожно, потому что можно съесть язык", — написал Эктор Хименес-Браво в подписи к рецепту.
Все что потребуется:
- Яйца – 3 шт.
- Сливочное масло – 30 гр.
- Авокадо – 1 шт.
- Помидор – 20 гр.
- Лук синий – 10 гр.
- Оливковое масло – 5 гр.
- Бекон жареный.
- Сметана – 20 гр.
- Тост – 1 шт.
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Способ приготовления тостов с авокадо и яйцами скрэмбл от Эктора Хименеса-Браво:
1.Растопите в сковороде сливочное масло и обжаривайте хлеб по 1–2 минуты с каждой стороны, чтобы появилась хрустящая корочка, а внутри хлеб остался мягким.
2.Авокадо разрежьте пополам, удалите косточку. Мякоть очистите от кожуры и разомните вилкой так, чтобы остались текстурные кусочки. Смешайте авокадо с мелко нарезанным кусочком помидора и лука, добавьте оливковое масло и перемешайте. Солить по-вкусу.
3. Для скрэмбла - взбиваем яйца в сотейнике, туда добавляем сливочное масло, помешиваем без перестанки до готовности на среднем огне. Готовим до консистенции - кремовой. Охлаждаем, а после добавляем сметану и жареный бекон. Перемешиваем.
4.Мажем тост начинкой с авокадо, а сверху выкладываем скрэмбл.
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