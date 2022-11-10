Украинский шеф-повар и бизнесмен Эктор Хименес-Браво снова радует своих поклонников быстрым рецептом вкусного завтрака.

Как сообщает Politeka.net, вкусные, хрустящие и довольно быстрые в приготовлении тосты с авокадо и яйцами скрэмбл. Это отличный вариант питательного завтрака или красочного перекуса на скорую руку. Судья кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился на своей странице в Instagram оригинальным рецептом этого блюда.

"Так, кому там ПП-завтрак от шефа?) Главное, что нужно знать — здесь нужно есть очень осторожно, потому что можно съесть язык", — написал Эктор Хименес-Браво в подписи к рецепту.

Все что потребуется:

Яйца – 3 шт.

Сливочное масло – 30 гр.

Авокадо – 1 шт.

Помидор – 20 гр.

Лук синий – 10 гр.

Оливковое масло – 5 гр.

Бекон жареный.

Сметана – 20 гр.

Тост – 1 шт.

Способ приготовления тостов с авокадо и яйцами скрэмбл от Эктора Хименеса-Браво:

1.Растопите в сковороде сливочное масло и обжаривайте хлеб по 1–2 минуты с каждой стороны, чтобы появилась хрустящая корочка, а внутри хлеб остался мягким.

2.Авокадо разрежьте пополам, удалите косточку. Мякоть очистите от кожуры и разомните вилкой так, чтобы остались текстурные кусочки. Смешайте авокадо с мелко нарезанным кусочком помидора и лука, добавьте оливковое масло и перемешайте. Солить по-вкусу.

3. Для скрэмбла - взбиваем яйца в сотейнике, туда добавляем сливочное масло, помешиваем без перестанки до готовности на среднем огне. Готовим до консистенции - кремовой. Охлаждаем, а после добавляем сметану и жареный бекон. Перемешиваем.

4.Мажем тост начинкой с авокадо, а сверху выкладываем скрэмбл.

Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" объяснил, почему росиянам не запугать украинцев.

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