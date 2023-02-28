Українська актриса Анна Кошмал вже довгий час займається йогою і може легко зробити чимало складних асан. Нещодавно артистка похвалилася, що їй днями вдалося увійти до ширшасану. А цього разу вона поділилася новим здобутком у своїх заняттях. Подробицями та кадрами вона поділилася в Інстаграм-Сторіз.

Анна Кошмал опублікувала відео, де стає ногами вгору і в повітрі опускає ноги вниз. Для страховки вона робить це біля муру.

"Вже легше стою на руках, шукаю тепер рівновагу. І нарешті піднімаюсь в асану восьми вузлів, і вже не так трясе і хитає. Раніше навіть відірватися не могла від підлоги", - поділилася знаменитість у підписі до кадрів.

Також відома українська артистка показала, як піднімається в асани восьми вузлів. Анна стала на руки і підняла в повітря схрещені ноги.

Варто відзначити, що Анна Кошмал не виснажує себе дієтами, і при цьому завжди знаходиться у чудовій формі за допомогою йоги. Це сталося три роки тому. Вперше їй захотілося приступити до практики, коли вона була вагітна, але тоді не знайшлося відповідного їй тренера. Вона не тільки займається йогою, але й дотримується правильного харчування.

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