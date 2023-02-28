Украинская актриса Анна Кошмал уже долгое время занимается йогой и может с легкостью сделать немало сложных асан. Недавно артистка похвасталась, что ей на днях удалось войти в ширшасану. А в этот раз она поделилась новым достижением в своих занятиях. Подробностями и кадрами она поделилась в Инстаграм-Сториз.

Анна Кошмал опубликовала видео, где становится вверх ногами и в воздухе опускает ноги вниз. Для страховки она делает это возле стены.

"Уже легче стою на руках, ищу теперь равновесие. И наконец-то поднимаюсь в асану восьми узлов, и уже не так трясет и качает. Раньше даже оторваться не могла от пола", — поделилась знаменитость в подписи к кадрам.

Также известная украинская артистка показала, как поднимается в асану восьми узлов. Анна встала на руки и подняла в воздух скрещенные ноги.

Стоит отметить, что Анна Кошмал не изнуряет себя диетами, и при этом всегда находится в прекрасной форме с помощью йоги. Это произошло три года назад. Впервые ей захотелось приступить к практике, когда она была беременна, но тогда не нашлось подходящего для нее тренера. Она не только занимается йогой, но также придерживается правильного питания.

Напомним, что звезда "Сватов" Кошмал вспомнила о предупреждении, которое получила накануне вторжения рф.

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