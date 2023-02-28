Відома гімнастка Ганна Різатдінова поділилася кадрами з дітьми, для яких проводила майстер-клас у Польщі.

Популярна українська спортсменка, срібна призерка Олімпійських ігор з художньої гімнастики Анна Різатдінова, яка в сезоні 2019 року брала участь у шоу "Танців зі зірками", часто ділиться зі своєю аудиторією яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала у профілі фото з дітками та розповіла про майстер-клас у Польщі.

Як видно, на нових фотографіях Анна знята з дітьми – це дівчатка-гімнастки, яким вона й проводила майстер-клас. На знімку всі чарівно посміхаються. На решті кадрів зірка спорту показала робочу атмосферу, де проходив цей майстер-клас.

У підписі до публікації Різатдінова написала: "Ми закінчили наші спортивні збори та міжнародні змагання у рамках майстер-класу у Варшаві. Були діти з різних куточків Європи. Неймовірно тішуся, що ми змогли зібрати також і українських дітей та потренуватися разом. Безмежно вдячна за організацію та допомога".

Шанувальники не пройшли повз нього і почали лайкати і коментувати новий пост Ані:

"Супер".

"Які ви красуні".

"Дякую за цей тиждень! Ти дуже хороша! Я в захваті від тебе! І до нових зустрічей".

"Кращий. Тренування були фантастичними! Дякую! І на нові зустрічі!".

"Такі красиві. Робите дуже необхідні та правильні речі. Молодець".

Нагадаємо, "Дуже символічно": Настя Каменських здивувала виступом із відомою польською співачкою.

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