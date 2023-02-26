Популярна українська співачка Настя Каменських, яка спочатку війни і весь цей час живе частково в Україні та частково за кордоном, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала незвичайні фото та відео, а також розповіла про свій виступ у Польщі.

На нових фото Настя зображена і сама, і відома польська співачка Kayah, з якою українська зірка заспівала дуетом. Як видно, на сцену Настя вийшла в елегантному чорному образі з піджаком із гарною вишивкою. Пишні кучері співачки розпущені в об'ємному укладанні, а на її обличчі яскравий макіяж.

У підписі до публікації Каменських поділилася своїми емоціями після виступу з польською зіркою: "Вчора на G2 Арені відбувся благодійний концерт на підтримку України, де ми заспівали разом з @kayah_official - видатною польською співачкою - пісню "Ramię W Ramię" ("Разом, разом"), що дуже символічно, адже саме Польща є надійним союзником України з перших днів повномасштабного вторгнення. Тому ця пісня стала для мене можливістю висловити всю вдячність Польщі за цілий рік спільного протистояння несправедливості та злу, яке прийшло на нашу землю. Дякуємо!".

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