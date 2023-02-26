Популярна українська телеведуча, інфлюенсер та блогер Леся Нікітюк, яка з початку війни багато волонтерить, а влітку відновила зйомки свого шоу "Ле Маршрутка", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася чарівним фото та заінтригувала новим випуском свого тревел шоу.

Як виявилося, Леся зі своєю "Ле Маршруткою" та Богданом Богдановичем вирушили на зйомки у прифронтовий місто-герой Миколаїв. На новій фотографії телезірка знята на залитій сонцем вулиці, мабуть, біля театру, який продовжує працювати, незважаючи на близькість до фронту. Перед камерою Леся з'явилася у стильному вбранні – чорних штанах цікавого крою та короткій світлій курточці. Її волосся розпущене і злегка розпатлане вітром, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Нікітюк написала: "Так засумувала за сонцем, а сьогодні побачила його у Миколаєві". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Моє рідне місто".

"Мій улюблений Миколаїв!".

"Сонячний незламний місто".

"Мій Миколаїв! Як я за ним сумую".

"Ради були бачити вашу Ле Маршрутку в нашому місті".

"Героїня приїхала до нашого міста Герой. Наші всі міста в Україні Герої, у нас люди Герої, наш президент Герой".

"Леся, я тебе люблю, ти дуже гарна".

"Неймовірне місто. А до Первомайська заїдете за згущеним молоком?".

"Дуже сумую за Миколаєвом, а побачила його в тебе".

"Боже! Дякую вам! Місто мого дитинства. Зараз дуже далеко від нього!".

"Харків, Миколаїв. Ви дуже смілива!"

Нагадаємо, "Як Барбі": Квіткова після розриву з Добриніним вразила ляльковою фотосесією.

Як повідомляла Politeka, "Ви така чудова": Кекелія з "Жіночого кварталу" показала, як виглядає підготовка до ефіру на телебаченні.

Також Politeka писала, що "Досить жити минулим": кума Дзідзьо Цибульська дала важливу настанову українцям, відео.