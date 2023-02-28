Популярная украинская спортсменка, серебренная призерка Олимпийских игр по художественной гимнастике Анна Ризатдинова, которая в сезоне 2019 года принимала участие в шоу "Танців з зірками", чатсо делится со своей аудиторией яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в профиле фото с детками и рассказала о мастер-классе в Польше.

Как видно, на новых фотографиях Анна запечатлена с детьми – это девочки-гимнастки, которым она и проводила мастер-класс. На снимке все очаровательно улыбаются. На остальных кадрах звезда спорта показала рабочую атмосферу, в которой проходил этот мастер-класс.

В подписи к публикации Ризатдинова написала: "Мы закончили наше спортивное собрание и международные соревнования в рамках мастер-класса в Варшаве. Были дети из разных уголков Европы. Невероятно радуюсь, что мы смогли собрать также и украинских детей и потренироваться вместе. Безгранично благодарна за организацию и помощь".

Поклонники не прошли мимо и начали лайкать и комментировать новый пост Ани:

"Супер".

"Какие вы красотки".

"Спасибо за эту неделю! Ты очень хорошая! Я в восторге от тебя! И до новых встреч".

"Лучший. Тренировки были фантастическими! Большое спасибо! И на новые встречи!".

"Такие красивые. Делаете очень необходимые и правильные вещи. Молодец".

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