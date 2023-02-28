Співачка Христина Соловій, яка прославилася завдяки участі в "Голос країни", де була в команді Святослава Вакарчука, зробила важливе оголошення.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка розповіла про проблеми зі здоров'ям, через які їй доводиться перенести тур.

"Мої пташки, на превеликий жаль, тур Україною довелося перенести. На останньому концерті в рамках туру Німеччиною та Чехією я зірвала голос. Відповідно, почутись з вами найближчим часом ми не зможемо. Нові дати опублікую в моїх соціальних мережах протягом кількох днів. Важливе уточнення. Концерт у Києві (22.03) не переноситься. З нього почнемо ❤️ Сподіваюсь на ваше розуміння, мої найкращі пташки. Відновлюю голос та повернусь до вас! Усі квитки залишаються дійсними на нові дати, їх також можна повернути. З додатковими питаннями звертайтесь до організаторів", — повідомила Христина Соловій.

Українці в коментарях підтримали співачку:

"Важливо відпочивати. Враховуйте час на відновлення між турами. Здоров‘я та одужання ❤️";

"Виздоровлюйте якнайскоріше❤️ будемо вас чекати 🦋".

Христина Соловій ще в 2013 році прийшла на «Голос країни» зі сцен львівського андеґраунду, аби країна почула лемківські пісні. Тепер же її хіти «Fortepiano», «Шкідлива звичка», «Любий Друг», «Тримай», «Хто, як не ти» мають мільйонні перегляди на YouTube, а сама артистка збирає тисячні зали по всій країні та за кордоном.

Нагадаємо, улюблениця Вакарчука Христина Соловій здивувала кадрами, що назнімала в Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Соловій вразила Володимира Дантеса на новому фото.

Також Politeka писала, що Христина Соловій показала учасника "Голос країни", який її підкорив.