Певица Кристина Соловий, прославившаяся благодаря участию в "Голос країни", где была в команде Святослава Вакарчука, сделала важное объявление.

В этот раз на своей странице в Instagram артистка рассказала о проблемах со здоровьем, по которым ей приходится перенести тур.

"Мои птички, к большому сожалению, тур по Украине пришлось перенести. На последнем концерте в рамках тура по Германии и Чехии я сорвала голос. Соответственно, услышаться с вами в ближайшее время мы не сможем. Новые даты опубликую в моих социальных сетях в течение нескольких дней. Важное уточнение. Концерт в Киеве (22.03) не переносится. С него начнем ❤️ Надеюсь на ваше понимание, мои лучшие птички. Восстанавливаю голос и вернусь к вам! Все билеты остаются действительными на новые даты, их также можно вернуть. С дополнительными вопросами обращайтесь к организаторам", - сообщила Кристина Соловий.

Украинцы в комментариях поддержали певицу:

"Важно отдыхать. Учитывайте время на восстановление между турами. Здоровья и выздоровления ❤️";

"Выздоравливайте как можно скорее❤️ будем вас ждать 🦋".

Кристина Соловий еще в 2013 году пришла на «Голос країни» со сцен львовского андеграунда, чтобы страна услышала лемковские песни. Теперь же ее хиты «Fortepiano», «Шкідлива звичка», «Любий Друг», «Тримай», «Хто, як не ти» имеют миллионные просмотры на YouTube, а сама артистка собирает тысячные залы по всей стране и за границей.

Напомним, любимица Вакарчука Кристина Соловий удивила кадрами, которые нанимала в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Соловий поразила Владимира Дантеса на новом фото.

Также Politeka писала, что Кристина Соловий показала участника "Голос країни", который ее покорил.