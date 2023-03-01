Популярний український виконавець, народний артист України Павло Зібров, який останнім часом багато виступає для українських захисників у шпиталях, активно веде свою сторінку та часто радує шанувальників яскравими публікаціями у Instagram. Так, цього разу артист поділився чарівним фото із двома популярними співачками та розповів про нове шоу.

Як виявилося, Павло став учасником розважального шоу, в якому, мабуть, братимуть участь також Анна Трінчер та Мішель Андраде. На знімку вони мило позують та обіймаються. Перед камерою Зібров з'явився у незвичайному образі – на ньому джинси та кумедний чорний светр, а під густими вусами легка посмішка. Співачки теж стильні, особливо виділяється Трінчер у яскравому синьому топі з відчиненим декольте.

У підписі до публікації Павло Зібров написав: "З талановитими красунями на зйомках нового пізнавально-розважального шоу "Я люблю Україну". Пишіть ваші варіанти, хто у моїй команді".

Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали лайкати і коментувати нове фото:

"Вау, як здорово! А Павло Миколайович найкращий".

"Пан Зібров - ви вогонь".

"Дівки і легінь".

"Які гарні".

"Супер. Чекаю в ефірі".

"Аня, люблю тебе".

"Це просто вогонь".

"Красуні".

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