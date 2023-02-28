Відомий шеф-кухар та суддя шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився простим рецептом, який ідеально підійде до посту.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво розповів, як приготувати легкий та дуже смачний томатний суп-пюре.

Нам знадобляться такі інгредієнти:

помідори - 300 г

цибуля ріпчаста - 1 шт.

рослинна олія - 20 мл

перець чорний мелений, зелень, базилік, сіль, цукор - на смак

Щоб легко очистити помідори від шкірки, промийте їх, викладіть в глибоку миску, залийте окропом і залиште на 3-5 хвилин. Після цього швидко перекладіть помідори у миску з крижаною водою.

Очистьте цибулину, промийте і наріжте її дрібним кубиком. Прогрійте олію в сотейнику та посмажте в ній цибулю на слабкому вогні до золотистого кольору.

"Вийміть томати з води, зніміть з них шкірку та виріжте серцевину. Наріжте дрібним кубиком. Додайте помідори до цибулі, смажте суміш на середньому вогні до моменту, поки томати не пустять сік. Додайте солі, перцю та гарячої води. Якщо суп кислий, додайте трохи цукру. Тушкуйте страву 10 хвилин. За бажанням додайте базилік, трави, орегано тощо", — пояснює суддя "Мастер Шеф".

Зніміть суп з вогню і перелийте його в місткість для блендера. Зробіть пюре і знову закипʼятіть суп, якщо він охолонув. І все готово - можна смакувати.

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