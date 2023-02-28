В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить легкий и вкусный томатный суп-пюре.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

помидоры – 300 г

лук репчатый – 1 шт.

растительное масло – 20 мл

перец черный молотый, зелень, базилик, соль, сахар – по вкусу

Чтобы легко очистить помидоры от кожуры, промойте их, выложите в глубокую миску, залейте кипятком и оставьте на 3-5 минут. После этого быстро переместите помидоры в миску с ледяной водой.

Очистите луковицу, промойте и нарежьте мелким кубиком. Прогрейте масло в сотейнике и пожарьте в нем лук на слабом огне до золотистого цвета.

"Выньте томаты из воды, снимите с них кожуру и вырежьте сердцевину. Нарежьте мелким кубиком. Добавьте помидоры к луку, жарьте смесь на среднем огне до момента, пока томаты не пустят сок. Добавьте соли, перца и горячую воду. Если суп кислый, добавьте немного сахара. Тушите блюдо 10 минут. По желанию добавьте базилик, травы, орегано и т.д.", - объясняет судья "Мастер Шеф".

Снимите суп с огня и перелейте его в емкость для блендера. Сделайте пюре и снова вскипятите суп, если он остыл. И все готово – можно смаковать.

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