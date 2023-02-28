Цього разу на своїй сторінці в Instagram Христина Решетнік розмістила відео, в якому спершу покрасувалася з двома хвастиками, а потім зробила собі зачіску з "ріжками", через яку наймолодший син порівняв її з оленем.

"Мама-🦌 так мене назвав Сашуня щойно, коли вкладала його спати )) Історія цієї зачіски дивна, але вирішила, що ви маєте її знати 😂 Перед сном ми завжди спілкуємось з синами. І ось Іван сам починає розмову про дівчат, в чому вони мають бути одягнуті, що подобається - розпущене волосся і різні зачіски. І попросив мене зробити спершу два хвостики, як у Пеппі Довгапанчохи, а потім і ще один варіант - на відео дивіться, яку саме)) Словом, забаганку сина виконала) можу йти спати)) а діти мені сказали, щоб завжди так ходила 😄😍", — написала дружина телеведучого під відео.

Шанувальники сімейства Решетніків у коментарях засипали Христину компліментами:

"Мабуть, треба ще донечку, щоб було кому кіски заплітати))";

"Ви неймовірно красива😍😍😍 але в другому варіанті взагалі 🔥";

"У мене син просив разів 5 дивитися ще раз і ще раз!) Ви чарівна!😍🔥";

"Дуже гарні обидва варіанти".

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