В этот раз на своей странице в Instagram Кристина Решетник разместила видео, в котором сначала покрасовалась с двумя хвастиками, а затем сделала себе прическу с "рожками", из-за которой младший сын сравнил ее с оленем.
"Мама-🦌 так меня назвал Сашуня, когда укладывала его спать)) История этой прически странная, но решила, что вы должны ее знать 😂 Перед сном мы всегда общаемся с сыновьями. И вот Иван сам начинает разговор о девушках, в чем они должны быть одеты, что нравится - распущенные волосы и разные прически. И попросил меня сделать сначала два хвостика, как у Пеппи Длинныйчулок, а потом и еще один вариант - на видео смотрите, какой именно)) Словом, прихоть сына выполнила) могу идти спать )) а дети мне сказали, чтобы всегда так ходила 😄😍", - написала жена телеведущего под видео.
Поклонники семейства Решетников в комментариях засыпали Кристину комплиментами:
"Пожалуй, надо еще доченьку, чтобы было кому косички заплетать))";
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"Вы невероятно красивая 😍😍😍 но во втором варианте вообще 🔥";
"У меня сын просил раз 5 смотреть еще раз и еще раз!) Вы очаровательны!😍🔥";
"Очень хороши оба варианта".
Напомним, ведущий "Холостяка" Решетник с женой поделились кадрами из роддома.
Как сообщала Politeka, жена Решетника не сдержала эмоций из-за младшего сына, которому исполнилось два года.
Также Politeka писала, что сыновья Решетника приготовили для мамы милый сюрприз в день ее рождения.