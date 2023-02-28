В этот раз на своей странице в Instagram Кристина Решетник разместила видео, в котором сначала покрасовалась с двумя хвастиками, а затем сделала себе прическу с "рожками", из-за которой младший сын сравнил ее с оленем.

"Мама-🦌 так меня назвал Сашуня, когда укладывала его спать)) История этой прически странная, но решила, что вы должны ее знать 😂 Перед сном мы всегда общаемся с сыновьями. И вот Иван сам начинает разговор о девушках, в чем они должны быть одеты, что нравится - распущенные волосы и разные прически. И попросил меня сделать сначала два хвостика, как у Пеппи Длинныйчулок, а потом и еще один вариант - на видео смотрите, какой именно)) Словом, прихоть сына выполнила) могу идти спать )) а дети мне сказали, чтобы всегда так ходила 😄😍", - написала жена телеведущего под видео.

Поклонники семейства Решетников в комментариях засыпали Кристину комплиментами:

"Пожалуй, надо еще доченьку, чтобы было кому косички заплетать))";

"Вы невероятно красивая 😍😍😍 но во втором варианте вообще 🔥";

"У меня сын просил раз 5 смотреть еще раз и еще раз!) Вы очаровательны!😍🔥";

"Очень хороши оба варианта".

Напомним, ведущий "Холостяка" Решетник с женой поделились кадрами из роддома.

Как сообщала Politeka, жена Решетника не сдержала эмоций из-за младшего сына, которому исполнилось два года.

Также Politeka писала, что сыновья Решетника приготовили для мамы милый сюрприз в день ее рождения.