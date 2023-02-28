Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво розповів, як приготувати пиріг із рибою та рисом.
Для тіста нам знадобляться:
- пшеничне борошно - 170 г
- вода - 100 мл
- соняшникова олія - 2 ст.л.
- сіль - на смак
Для начинки:
- риба (консервована, копчена, свіжа тощо) - 200 г
- круглий рис (готовий) - 50 г
- цибуля ріпчаста - 80 г
- вода - 120 мл
- перець чорний мелений - на смак
Спершу просійте борошно, додайте до нього воду, сіль і олію. Замішайте тісто (воно не має прилипати до рук). Залиште його на 20 хвилин.
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Цибулю почистьте та наріжте кубиком. Змішайте готовий рис, рибу та цибулю, додайте перець.
Розділіть тісто на дві частини: більшу застеліть на дно форми для запікання, викладіть начинку, а іншу частину тіста тонким шаром викладіть поверх пирога. Защипніть краї тіста та зробіть маленькі дірочки в центрі. Випікайте 30 хвилин при 180 градусах, змастість поверхню пирога маслом. І можна смакувати.
Крім того, суддя "Мастер Шеф" радить спробувати просто запечену рибу. Візьмість скумбрію, почистьте її, видаліть нутрощі. Додайте перець та сіль. Залиште на хвилин 10, потім додайте олії та залиште ще на 10 хвилин. Викладіть рибу у форму для випікання та відправте на 20-30 хвилин при 170 градусах в духовку.
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