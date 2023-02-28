В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить пирог с рыбой и рисом.

Для теста нам понадобятся:

пшеничная мука – 170 г

вода - 100 мл

подсолнечное масло – 2 ст.л.

соль – по вкусу

Для начинки:

рыба (консервированная, копченая, свежая и т.п.) – 200 г

круглый рис (готовый) – 50 г

лук репчатый – 80 г

вода - 120 мл

перец черный молотый – по вкусу

Сначала просейте муку, добавьте в нее воду, соль и подсолнечное масло. Замешайте тесто (оно не должно прилипать к рукам). Оставьте его на 20 минут.

Лук почистите и нарежьте кубиком. Смешайте готовый рис, рыбу и лук, добавьте перец.

Разделите тесто на две части: большую застелите на дно формы для запекания, выложите начинку, а другую часть теста тонким слоем выложите поверх пирога. Защелкните края теста и сделайте маленькие дырочки в центре. Выпекайте 30 минут при 180 градусах, смажьте поверхность пирога маслом. И можно смаковать.

Кроме того, судья "Мастер Шеф" советует попробовать просто запеченную рыбу. Возьмите скумбрию, почистите ее, удалите внутренности. Добавьте перец и соль. Оставьте на 10 минут, затем добавьте растительного масла и оставьте еще на 10 минут. Выложите рыбу в форму для запекания и отправьте на 20-30 минут при 170 градусах в духовку.

Напомним, Эктор Хименес-Браво показал простой рецепт аджики без варки.

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