В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить пирог с рыбой и рисом.
Для теста нам понадобятся:
- пшеничная мука – 170 г
- вода - 100 мл
- подсолнечное масло – 2 ст.л.
- соль – по вкусу
Для начинки:
- рыба (консервированная, копченая, свежая и т.п.) – 200 г
- круглый рис (готовый) – 50 г
- лук репчатый – 80 г
- вода - 120 мл
- перец черный молотый – по вкусу
Сначала просейте муку, добавьте в нее воду, соль и подсолнечное масло. Замешайте тесто (оно не должно прилипать к рукам). Оставьте его на 20 минут.
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Лук почистите и нарежьте кубиком. Смешайте готовый рис, рыбу и лук, добавьте перец.
Разделите тесто на две части: большую застелите на дно формы для запекания, выложите начинку, а другую часть теста тонким слоем выложите поверх пирога. Защелкните края теста и сделайте маленькие дырочки в центре. Выпекайте 30 минут при 180 градусах, смажьте поверхность пирога маслом. И можно смаковать.
Кроме того, судья "Мастер Шеф" советует попробовать просто запеченную рыбу. Возьмите скумбрию, почистите ее, удалите внутренности. Добавьте перец и соль. Оставьте на 10 минут, затем добавьте растительного масла и оставьте еще на 10 минут. Выложите рыбу в форму для запекания и отправьте на 20-30 минут при 170 градусах в духовку.
Напомним, Эктор Хименес-Браво показал простой рецепт аджики без варки.
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