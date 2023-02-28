Аlyona Аlyona здивувала своїх фанів несподіваним дуетом під час благодійного концерту.

Реп-виконавиця Alyona Alyona (справжнє ім'я – Олена Савраненко) зараз виступає за кордоном та дає благодійні концерти. На одному з них вона зробила сюрприз для глядачів та виконала свій хіт разом із всесвітньо відомою виконавицею. Відео з виступу знаменитість виклала у себе в Інстаграм.

Так, Аlyona здивувала своїх фанатів несподіваним дуетом з ізраїльською зіркою Неттою Барзилай. На концерт української артистки у Тель-Авіві 26 лютого завітала і переможниця "Євробачення-2018", що стало справжнім сюрпризом для присутніх.

Вони запалили зал спільним виконанням хіта "Гармата", який ізраїльська співачка також зачитала українською мовою.

"Дякую, Нетто, що виступила разом зі мною вчора! Ти прекрасна! Сподіваюся, що якось ми знову зустрінемося і заспіваємо у мирній Україні", - подякувала колегі Аlyona Аlyona.

У коментарях користувачі мережі написали для артисток захоплені коментарі. Багато хто також звертав увагу на те, наскільки артистки схожі зовні: "Дві Альони?", "Просто вау, раніше сподівалася на такий колаб і тепер він може стати реальністю", "Дві мої улюблені співачки", "Ви, як дві краплі води з ній", "Дуже несподівано, молодці. Так круто вийшло".

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