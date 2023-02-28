Рэп-исполнительница Alyona Alyona (настоящее имя - Алена Савраненко) сейчас выступает за границей и дает благотворительные концерты. На одном из них она сделала сюрприз для зрителей и исполнила свой хит вместе с всемирно известной исполнительницей. Видео с выступления знаменитость выложила у себя в Инстаграм.

Так, Аlyona Аlyona удивила своих фанатов неожиданным дуэтом с израильской звездой Неттой Барзилай. На концерт украинской артистки в Тель-Авиве 26 февраля посетила и победительница "Евровидения-2018", что стало настоящим сюрпризом для собравшихся.

Они зажгли зал совместным исполнением хита "Пушка", который израильская певица также зачитала на украинском языке.

"Спасибо, Нетта, что выступила вместе со мной вчера! Ты прекрасна! Надеюсь, что однажды мы снова встретимся и споем в мирной Украине", — поблагодарила коллегу Аlyona Аlyona.

В комментариях пользователи сети написали для артисток восхищенные комментарии. Многие также обращали внимание на то, насколько артистки похожи внешне: "Две Алены?", "Просто вау, раньше надеялась на такой коллаб и теперь он может стать реальностью", "Две мои любимые певицы", "Вы, как две капли воды с ней", "Очень неожиданно, молодцы. Так круто получилось".

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