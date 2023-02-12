Как пишет Politeka.net, Alyona Alyona - известная украинская рэп-исполнительница, которая прославилась благодаря своим хитам "Рыбки" и "Головы". Теперь знаменитость очень известная и сотрудничает с многими украинскими звездами. Alyona Alyona, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками.

Не забывает артистка и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз рэп-исполнительница поделилась неутешительными новостями в своем сторис.

"Что вам сказать? Утро такое себе, пришли анализы лечения моего, не очень хорошие, придется еще 10 дней колоть антибиотик. Но главное, что вылечиться можно, хочу вам всем напомнить, берегитесь и идите к врачу вовремя. И не затягивайте до того, чтобы болезнь из обычного течения переросла в хроническое", - сказала звезда в сторис.

Стоит отметить, что артистка до этого рассказывала о самолечении.

"Я уже почти пришла. Что-то я поздно решила записывать. Но, значит, слово первое: не занимаемся самолечением. Сейчас очень легко начать заниматься самолечением, так как ой, мы в Европе, врач далеко... Знайте, что в некоторых случаях это приводит к плохим результатам, а в некоторых и к летальным. Не делайте этого, не будьте как я, идите к врачу", - сказала Alyona Alyona.

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