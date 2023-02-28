На своєму концерті в німецькому місті Франкфурт Артем Пивоваров показав, що навіть серйозна травма не здатна зупинити його потік енергії.

Український артист Артем Пивоваров травмував ногу під час концерту у Польщі. Судячи з ортопедичного чобота, нозі потрібен час на відновлення. Однак навіть цей неприємний інцидент не спричинив скасування концертів. На своїй сторінці в Інстаграм він показав, як відпалив на сцені, незважаючи на травмовану ногу.

Так, на своєму концерті у німецькому місті Франкфурт виконавець показав, що навіть серйозна травма не здатна зупинити його потік енергії.

У короткому відео можна побачити, як артист стрибає на одній нозі по всій сцені. На другій нозі – ортопедичний чобіт замість гіпсу. Навіть травма не завадила музикантові запалити перед публікою. Артем Пивоваров також встиг постояти на руках, показуючи свої акробатичні вміння, яким багато хто позаздрить.

"Не показуйте це моєму травматологу", - пожартував співак у підписі до відео.

Користувачі мережі захопилися вчинком Артема Пивоварова і залишили для нього компліменті під відео: "Про безбашень у хорошому розумінні цього слова", "Не можемо на ногах? Є ще руки!", "Неймовірна енергетика, прямий вогонь. Я навіть у 15 років такий активний не була", "Артем, бережи здоров'я, хоч трохи", "Бережи свою ногу, тобі з нею ще жити і жити".

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