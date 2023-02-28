На своем концерте в немецком городе Франкфурт Артем Пивоваров показал, что даже серьезная травма не способна остановить поток его энергии.

Украинский артист Артем Пивоваров травмировал ногу во время концерта в Польше. Судя по ортопедическому сапогу, ноге нужно время на восстановление. Однако даже этот неприятный инцидент не стал причиной отмены концертов. На своей странице в Инстаграм он показал, как отжег на сцене, не взирая на травмированную ногу.

Так, на своем концерте в немецком городе Франкфурт исполнитель показал, что даже серьезная травма не способна остановить поток его энергии.

В коротком видео можно заметить, как артист прыгает на одной ноге по всей сцене. На второй ноге — ортопедический сапог вместо гипса. Даже травма не помешала музыканту зажечь перед публикой. Артем Пивоваров также успел постоять на руках, показывая свои акробатические умения, которым многие позавидуют.

"Не показывайте это моему травматологу", — пошутил певец в подписи к видео.

Пользователи сети восхитились поступком Артема Пивоварова и оставили для него комплименті под видео: "Обезбашенный в хорошем смысле этого слова", "Не можем на ногах? Есть еще руки!", "Невероятная энергетика , прям огонь. Я даже в 15 лет такой активной не была", "Артем, береги здоровье, хоть немного", "Береги свою ногу, тебе с ней еще жить и жить".

Напомним, что Артем Пивоваров в кругу детей удивил уроком истории, украинцы в восторге.

Как сообщала Politeka, Артем Пивоваров эмоционально отреагировал на освобождение родного города.

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