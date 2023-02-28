Головна героїня популярного телепроекту "Холостячка" Ксенія Мішина вирішила поділитись частинкою своїх буднів. Артистка опублікувала в Інстаграм Сторі підбір кадрів, на яких показала свої особисті радості поза роботою.
Як відомо, зірка завжди ділиться у соціальних мережах про те, які процедури робить у салоні краси, як підтримує форму і чи робить вона щось зі своїм обличчям. Нерідко Мишин пишуть про пластику, тому артистка завжди спростовує плітки, ділячись методами догляду.
«Дуже крутий СПА-масаж, пілінг, обгортання, зволоження та сам масаж. Дівчатка, просто моя рекомендація, це так круто! - Поділилася Мішина.
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Зазначимо, масаж Talgo – це ексклюзивний масаж, натхненний двома основними техніками: Шведським масажем та глибинним масажем тканин, відомими завдяки розслабленню м'язів
Раніше Мишина вирішила згадати, яким був її день, коли її життя змінилося через вторгнення Росії.
"У мене була гарна зйомка, і ось сьогодні я теж хочу викласти гарне фото, бо пішли на... ті, хто вирішив рік тому, що на них тут чекають... Я люблю свою країну безмежно. Вона була і буде завжди! Але з кожним днем буде ще сильнішим, красивішим, незламнішим", – написала в особистому блозі знаменитість Ксенія Мішина.
Нагадаємо, "Холостячка" Мішина похвалилася відпочинком у Бельгії, українці не витримали.
Як ще Politeka писала, що "Холостячка" Мішина зізналася, що сталося у стосунках із батьком її сина.
Також Politeka повідомляла, що "Холостячка" Мішина зізналася, як набрала 30 зайвих кг і не могла схуднути.