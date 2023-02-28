Як відомо, зірка завжди ділиться у соціальних мережах про те, які процедури робить у салоні краси.

Головна героїня популярного телепроекту "Холостячка" Ксенія Мішина вирішила поділитись частинкою своїх буднів. Артистка опублікувала в Інстаграм Сторі підбір кадрів, на яких показала свої особисті радості поза роботою.

Як відомо, зірка завжди ділиться у соціальних мережах про те, які процедури робить у салоні краси, як підтримує форму і чи робить вона щось зі своїм обличчям. Нерідко Мишин пишуть про пластику, тому артистка завжди спростовує плітки, ділячись методами догляду.

«Дуже крутий СПА-масаж, пілінг, обгортання, зволоження та сам масаж. Дівчатка, просто моя рекомендація, це так круто! - Поділилася Мішина.

Зазначимо, масаж Talgo – це ексклюзивний масаж, натхненний двома основними техніками: Шведським масажем та глибинним масажем тканин, відомими завдяки розслабленню м'язів

Раніше Мишина вирішила згадати, яким був її день, коли її життя змінилося через вторгнення Росії.

"У мене була гарна зйомка, і ось сьогодні я теж хочу викласти гарне фото, бо пішли на... ті, хто вирішив рік тому, що на них тут чекають... Я люблю свою країну безмежно. Вона була і буде завжди! Але з кожним днем буде ще сильнішим, красивішим, незламнішим", – написала в особистому блозі знаменитість Ксенія Мішина.

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина похвалилася відпочинком у Бельгії, українці не витримали.

Як ще Politeka писала, що "Холостячка" Мішина зізналася, що сталося у стосунках із батьком її сина.

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