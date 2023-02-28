Как известно, звезда всегда делится в социальных сетях о том, какие процедуры делает в салоне красоты.

Главная героиня популярного телепроекта "Холостячка" Ксения Мишина решила поделиться частичкой своих будней. Артистка опубликовала в Инстаграм Стори подборку кадров, на которых показала свои личные радости вне работы.

Как известно, звезда всегда делится в социальных сетях о том, какие процедуры делает в салоне красоты, как поддерживает форму и делает ли она что-то со своим лицом. Нередко Мишиной пишут о пластике, поэтому артистка всегда опровергает сплетни, делясь методами ухода.

«Очень крутой СПА-массаж, пилинг, обертывание, увлажнение и сам массаж. Девочки, просто моя рекомендация, это так круто!» - поделилась Мишина.

Отметим, массаж Talgo – это эксклюзивный массаж, вдохновленный двумя основными техниками: Шведским массажем и глубинным массажем тканей, известными благодаря расслаблению мышц

Ранее Мишина решила вспомнить, каким был ее день, когда ее жизнь изменилась из-за вторжения рф:

"У меня была красивая съемка, и вот сегодня я тоже хочу выложить красивое фото, потому что пошли на… те, кто решил год назад, что их здесь ждут… Я люблю свою страну безгранично. Она была и будет всегда! Но с каждым днем будет еще сильнее, красивее, несокрушимее", – написала в личном блоге знаменитость Ксения Мишина.

Напомним, "Холостячка" Мишина похвасталась отдыхом в Бельгии, украинцы не выдержали.

Как еще Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призналась, что случилось в отношениях с отцом ее сына.

Также Politeka сообщала, что "Холостячка" Мишина призналась, как набрала 30 лишних кг и не могла похудеть.