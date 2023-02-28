Фронтвумен гурту "The Hardkiss" Юлія Саніна стала ведучою " Євробачення-2023 ", яке відбудеться у Ліверпулі від імені України. Артистка в інтерв'ю "Сніданку з 1+1" зізналася, що стала ведучою не просто так. Для цього їй довелося перенести тривалий процес.

Як вона розповіла, спочатку на неї чекав онлайн кастинг. Після цього етапу Юлія відлетіла до Лондона. Там на неї чекав уже другий телевізійний кастинг. Юлія Саніна його успішно пройшла і їй повідомили, що вона стала ведучою. Вона зберігала таємницю про це та не знали навіть учасники її групи.

"Це були, насправді, довгі місяці кастингів. Спочатку в Інтернеті кастинги, потім мені довелося летіти в Лондон на телевізійні кастинги. Це був довгий процес, про який я нікому не могла розповісти, бо це була величезна таємниця. Знала тільки моя. сім'я. Навіть хлопці з групи не знали. Мені не можна було нікому говорити", – поділилася виконавиця.

До речі, не лише Юлія Саніна хотіла стати ведучою "Євробачення-2023". Решта українських зірок теж проходила кастинг. Втім, ведучою стала саме Юлія.

Саніна також додала, що британці відповідально підійшли до підготовки конкурсу. Зокрема, вони активно співпрацюють з українцями, щоб "Євробачення-2023" було справді від імені України.

За її словами, британці дуже стараються та справді спілкуються, консультуються з нами, щоб максимально показати Україну, продемонструвати нашу культуру, щоб це було українське "Євробачення" разом із британцями.

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