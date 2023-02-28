Фронтвумен группы "The Hardkiss" Юлия Санина стала ведущей "Евровидения-2023", которое состоится в Ливерпуле от имени Украины. Артистка в интервью для "Сніданку з 1+1" призналась, что стала ведущей не просто так. Для этого ей пришлось перенести длительный процесс.

Как она рассказала, сначала ее ждал онлайн кастинг. После этого этапа Юлия улетела в Лондон. Там ее ждал уже второй телевизионный кастинг. Юлия Санина его успешно прошла, и ей сообщили, что она стала ведущей. Она хранила тайну об этом и не знали даже участники ее группы.

"Это были, на самом деле, долгие месяцы кастингов. Сначала в Интернете кастинги, потом мне пришлось лететь в Лондон на кастинги телевизионные. Это был долгий процесс, о котором я никому не могла рассказать, потому что это была огромная тайна. Знала только моя семья. Даже ребята из группы не знали. Мне нельзя было никому говорить", – поделилась исполнительница.

Кстати, не только Юлия Санина хотела стать ведущей "Евровидения-2023". Остальные украинские звезды тоже проходили кастинг. Впрочем, ведущей стала именно Юлия.

Санина также добавила, что британцы ответственно подошли к подготовке конкурса. В частности, они активно сотрудничают с украинцами, чтобы "Евровидение-2023" было действительно от имени Украины.

По ее словам, британцы очень стараются и действительно общаются, консультируются с нами, чтобы максимально показать Украину, продемонстрировать нашу культуру, чтобы это было украинское "Евровидение" вместе с британцами.

Напомним, что Санина из The Hardkiss покорила роковым образом с эффектными косичками.

Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss рассказала, как украинцы могут попасть на их концерт.

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