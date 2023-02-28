Українська хореограф Ілона Гвоздьова – мати двох малюків. Хореограф до останнього виходила на паркет "Танців із зірками" і дивувала па з великим животом. Після початку війни вона трохи набрала ваги, але їй вдалося впоратися з собою і знову зайнятися улюбленими танцями та скинути зайве. В Інстаграм танцівниця похвалилася своїми формами.

Після других пологів хореограф комплексувала з приводу постаті, особливо області талії та живота. Але одного разу Ілона Гвоздьова прокинулася і твердо вирішила прийняти своє тіло таким, яке воно зараз. Вона розуміла, що після того, як народила двох малюків, її тіло не може бути колишнім, а згодом і за допомогою докладених зусиль живіт прийде в норму, адже це можна виправити. Так і сталося.

Коли росія вторглася в Україну, хореограф знайшла можливість займатися спортом і тримати фігуру в тонусі. На нових кадрах вона показала, як зараз виглядає її тіло. На відео Ілона Гвоздьова зняла, як спускається сходами в одній спідній білизні. Фігура виглядає підтягнутою та спортивною.

У коментарях багато користувачів мережі написали компліменти для танцівниці, але знайшлися і ті, кому така демонстрація фігури не припала до душі: "Мотивуєте", "Ох, ці ноги", "Вже не знає, що показати", "Навіщо нам такі відео ?", "Еталон жіночності та краси".

Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова з "Танців зі зірками" вразила рідкісними кадрами з чоловіком.

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