Украинская хореограф Илона Гвоздева – мама двоих малышей. Хореограф до последнего выходила на паркет "Танців з зірками" и удивляла па с внушительным животиком. После начала войны она немного набрала вес, но ей удалось справиться с собой и снова заняться любимыми танцами и сьросить лишнее. В Инстаграм танцовщица похвасталась своими формами.

После вторых родов хореограф комплексовала по поводу фигуры, особенно области талии и живота. Но однажды Илона Гвоздева проснулась и твердо решила принять свое тело таким, какое оно сейчас. Она понимала, что после того, как родила двоих малышей, ее тело не может быть прежним, а со временем и с помощью приложенных усилий живот придет в норму, ведь это поправимо. Так и произошло.

Когда рф вторглась в Украину, хореограф нашла возможность заниматься спортом и держать фигуру в тонусе. На новых кадрах она показала, как сейчас выглядит ее тело. На видео Илона Гвоздева засняла, как спускается по ступенькам в одном нижнем белье. Фигура выглядит подтянутой и спортивной.

В комментариях многие пользователи сети написали комплименты для танцовщицы, но нашлись и те, кому такая демонстрация фигуры не пришлась по душе: "Мотивируете", "Ох, уж эти ноги", "Уже не знает, что показать", "Зачем нам такие видео?", "Эталон женственности и красоты".

Напомним, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" впечатлила редкими кадрами с мужем.

Также Politeka писала, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" впечатлила видом в кружевной пижаме.

Как Politeka сообщала, Илона Гвоздева из "Танців з зірками" в коже впечатлила украинцев.