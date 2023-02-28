Популярний український виконавець Макс Барських, який з початку війни припинив усю свою діяльність у Росії, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист опублікував незвичайне відео та зворушив українців до сліз пронизливим виконанням нової пісні.
Як видно, у ролику Макс зібрав фрагменти зі свого виступу, а також кадри війни в Україні – з військовими, матерями, дітьми, зустрічами та зворушливими моментами. У відео звучить нова пісня артиста, яку він презентував на річницю початку повномасштабної війни.
У підписі до публікації Барських написав: "Повторюємо, як мантру...". Українці не залишилися байдужими і відразу почали коментувати нову публікацію виконавця:
"Кожна пісня в саме серце".
"Приголомшлива і неймовірно прониклива пісня".
"Чудова пісня".
"Чудова пісня".
"Потужна твоя творчість. Дякую!".
"Дякую за зворушливу пісню. Ваше виконання викликає сльози на очах і серце переповнене любов'ю".
"Дякую! Така ніжна композиція!".
"Пісня як молитва".
"Дуже зворушлива пісня. Слава Україні".
"Макс, дякую за чудову пісню! Емоції переповнюють. Дякуємо нашим захисникам!".
"Так, це моя мантра з прем'єри. Слова на повторі разом із піснею".
"Дуже сильна робота! Дякую".
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