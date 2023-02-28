Популярный украинский исполнитель Макс Барских, который с начала войны прекратил всю свою деятельность в россии, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист опубликовал необычное видео и растрогал украинцев до слез пронзительным исполнением новой песни.
Как видно, в ролике Макс собрал фрагменты со своего выступления, а также кадры войны в Украине – с военными, матерями, детьми, встречами и трогательными моментами. В видео звучит новая песня артиста, которую он презентовал к годовщине начала полномасштабной войны.
В подписи к публикации Барских написал: "Повторяем, как мантру…". Украинцы не остались равнодушны и тут же принялись комментировать новую публикацию исполнителя:
"Каждая песня в самое сердечко".
"Потрясающая и невероятно проникновенная песня".
"Великолепная песня".
"Замечательная песня".
"Мощное твое творчество. Спасибо!".
"Спасибо за трогательную песню. Ваше исполнение вызывает слезы на глазах и сердце переполнено любовью".
"Спасибо! Такая нежная композиция!".
"Песня, как молитва".
"Очень трогательная песня. Слава Украине".
"Макс, спасибо за отличную песню! Эмоции переполняют. Спасибо нашим защитникам!".
"Да, это моя мантра с премьеры. Слова на повторе вместе с песней".
"Очень сильная работа! Спасибо".
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