Популярна українська співачка Ліда Лі, яка була підопічною музичного лейбла Монатика, та брала участь у шоу "Танці зі зірками", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. так, цього разу зірка зачарувала новим фото та нагадала про наближення весни.

Як видно, на новій фотографії Ліда зняла себе у дзеркало, вона стоїть у просторій затишній кімнаті. Перед камерою вона з'явилася у стильному лаконічному образі – чорному костюмі незвичайного крою з білими кедами та світлою водолазкою, а яскравим акцентом образу є жовта хустка на шиї. Волосся артистки акуратно покладено, а на її обличчі легкий макіяж із червоною помадою.

У підписі до публікації Ліда Лі написала: "Незважаючи ні на що, обов'язково прийде весна! Зовсім скоро, просто відчуйте". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали лайкати і коментувати нову фотографію зірки:

"Зовсім скоро! Так нам сказало про це сонечко!"
"Ти моя весна".
"Як гарна".
"Красуня. Люблю тебе".
"Все буде добре".
"Як гарно".
"Дуже красиво".

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