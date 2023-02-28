Популярна українська співачка Юлія Саніна, яка є солісткою гурту The Hardkiss і була суддею Національного відбору на Євробачення-2023, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість поділилася чарівним відео, на якому крутиться перед камерою під улюблену музику.

Як видно, Юлія знята у просторій кімнаті з сірими стінами та диваном. Перед камерою вона з'явилася у стильному зеленому костюмі вільного крою з яскравою салатовою кофтиною, це вбрання шанувальники зірки назвали весняними та навіть неоновими. Волосся співачки частково заплетене, і часто розпущене, а на її обличчі яскравий макіяж.

У підписі до публікації Саніна залишила серце-емодзі, а фанати відразу почали коментувати нову публікацію артистки:

"Красуня".

"Як гарно".

"Яка ти приваблива".

"Яскравий весняний образ".

"Неймовірно гарна".

"Дуже гармонійний образ".

"Прекрасна як завжди, моє натхнення".

"Юля, ви жива, це головна ваша риса! У світі інтернету та пластмаси, ви як ковток свіжого повітря".

"Як завжди, красуня. До речі, цей колір вам дуже підходить".

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