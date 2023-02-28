Популярна українська співачка Юлія Саніна, яка є солісткою гурту The Hardkiss і була суддею Національного відбору на Євробачення-2023, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість поділилася чарівним відео, на якому крутиться перед камерою під улюблену музику.
Як видно, Юлія знята у просторій кімнаті з сірими стінами та диваном. Перед камерою вона з'явилася у стильному зеленому костюмі вільного крою з яскравою салатовою кофтиною, це вбрання шанувальники зірки назвали весняними та навіть неоновими. Волосся співачки частково заплетене, і часто розпущене, а на її обличчі яскравий макіяж.
У підписі до публікації Саніна залишила серце-емодзі, а фанати відразу почали коментувати нову публікацію артистки:
"Красуня".
"Як гарно".
"Яка ти приваблива".
"Яскравий весняний образ".
"Неймовірно гарна".
"Дуже гармонійний образ".
"Прекрасна як завжди, моє натхнення".
"Юля, ви жива, це головна ваша риса! У світі інтернету та пластмаси, ви як ковток свіжого повітря".
"Як завжди, красуня. До речі, цей колір вам дуже підходить".
Валерій Залужний розповів українцям про трагедію: "Вічна пам’ять…"
Вибило шибки: після вибухів у Росії спалахнула потужна пожежа, кадри
Атака дронів та нова загроза ракет: спікер Повітряних сил України розповів, що змінилося у стратегії росіян
Авто врізалося у людей під Києвом, кількість жертв зросла: фото трагедії
Впливає на самопочуття та здоров'я: ведучий "Орла та решки" Бєдняков поскаржився на проблеми через війну
Нагадаємо, "Дуже символічно": Настя Каменських здивувала виступом із відомою польською співачкою.
Як повідомляла Politeka, "Дивіться, як це було": Дорофєєва розповіла, заради чого перервала свій тур Україною.
Також Politeka писала, що "Так засумувала": Нікітюк показала, що зустріла у місті-герої Миколаєві.