Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна і народила йому сина, а нещодавно оголосила про розрив із ним, часто радує шанувальників яскравими публікаціями нас на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу дівчина поділилася зворушливим відео своєї зустрічі з українськими захисниками.

Як виявилося, Даша зустрілася із військовими, щоб особисто передати їм автомобіль, на який збирали усім світом. Видно, що на зустріч із захисниками блогерка прийшла у стильному чорному пальті з гарним укладанням та легким макіяжем. Вона з радістю поспілкувалася з представниками ЗСУ та передала їм позашляховик, разом із усіма необхідними документами.

У підписі до публікації Квіткова написала: "Сьогодні в мене була важлива місія, але скажу чесно, донатити онлайн набагато легше, ніж передавати машину військовим особисто. Дуже нервувала, але звітую. Як і обіцялa, машину сьогодні ми передали нашим військовим, акт прикріпляю в каруселі. Я вдячна усім, хто долучився. Мій іменний також скоро почнеться і я комусь з вам так само буду відавати машину. не можу дочекатись нашої зустрічі".

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