Популярний український актор та зірка серіалу "Фортечна" Тарас Цимбалюк, який під час війни розлучився з дружиною – дизайнером Тіною Антоненком і вже закрутив новий роман, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист поділився милим фото та написав звернення до шанувальників.

Як видно, на новій фотографії Тарас зображений на темному тлі, він захоплено дивиться у свій телефон і загадково посміхається до себе. Перед камерою він з'явився у простому чорному светрі.

У підписі до публікації Цимбалюк звернувся до шанувальників із незвичайним проханням:

"Друзі, привіт! Сьогодні хочу влаштувати максимально відкрите спілкування з вами. По-перше, дякую вам, що коли я ділюсь своїми думками, пишучи пости, завжди від більшості є вдумливий позитивний фідбек! Тому сьогодні прошу вас бути ще більш відвертими і запропонувати мені кілька цікавих тем для написання наступних постів. Бо я часто отримую подібні прохання у дірект, і, чесно кажучи, мені приємно усвідомлювати, що вас цікавить мій погляд на ту чи іншу тему. Отже, все просто, пишіть у коментарі, що для вас є актуальним для висвітлення… обіцяю, розгляну усі теми, що ви запропонуєте!".

Нагадаємо, Екс-підопічна Монатіка Ліда Лі в образі з яскравим акцентом підготувалася зустрічати весну: фото.

Як повідомляла Politeka, "Весняний образ": Саніна з The Hardkiss у неоновому костюмі захопила новим дефіле.

Також Politeka писала, що "Дуже нервувала, але…": Квіткова з "Холостяка" зустрілася з військовими та розповіла про свою важливу місію.