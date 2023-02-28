Популярный украинский актер и звезда сериала "Крепостная" Тарас Цымбалюк, который во время войны развелся с женой – дизайнером Тиной Антоненко и уже закрутил новый роман, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист поделился милым фото и написал обращение к поклонникам.

Как видно, на новой фотографии Тарас запечатлен на темном фоне, он увлеченно смотрит в свой телефон и загадочно улыбается про себя. Перед камерой он появился в простом черном свитере.

В подписи к публикации Цымбалюк обратился к поклонникам с необычной просьбой:

"Друзья, привет! Сегодня хочу устроить максимально открытое общение с вами. Во-первых, благодарю вас, что когда я делюсь своими мыслями, сочиняя посты, всегда от большинства есть вдумчивый положительный фидбек! Поэтому сегодня прошу вас быть еще откровеннее и предложить мне несколько интересных тем для написания следующих постов. Потому что я часто получаю подобные просьбы в директе, и, честно говоря, мне приятно осознавать, что вас интересует мой взгляд на ту или иную тему. Итак, все просто, пишите в комментарии, что для вас актуально для освещения… Обещаю, рассмотрю все темы, которые вы предложите!".

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