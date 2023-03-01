Анна Кошмал не виснажує себе дієтами, і при цьому завжди знаходиться у чудовій формі за допомогою йоги.

Українська актриса Анна Кошмал вже довгий час займається йогою і може легко зробити чимало складних асан. Нещодавно артистка похвалилася, що їй днями вдалося увійти до ширшасани. Також вона показувала, як піднімається в асану восьми вузлів. На цей раз на своїй сторінці в Інстаграм-Сторіз артистка продемонструвала найкращу асану для ідеального пресу.

Так, Анна Кошмал показала навасану чи позу човна, яка неперевершено прокачує прес. Варто зазначити, що поза човна - відоме далеко за межами йоги положення, в якому активно проробляються м'язи кору. Оскільки це баланс, у роботу включаються як великі поверхневі м'язи, а й дрібніші, глибоко залеглі м'язи-стабілізатори.

Щоб його виконати Анна Кошмал у положенні сидячи зігнула ноги в колінах, підтягла стегна до грудей і обхопила їх руками. Балансуючи на сідничних кістках, випростала ноги в колінах, намагаючись не округляти спину. Вона відпустила захоплення і випростала руки перед собою, спрямувавши долоні один на одного.

Актриса балансуючи на майданчику між сідничними кістками та куприком, випрямила та подовжила хребет за рахунок м'язів, що випрямляють хребет. Носки потягла на себе, а п'яти штовхала від себе, щоб посилити витяжку в ногах.

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