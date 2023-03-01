Українська актриса Анна Кошмал вже довгий час займається йогою і може легко зробити чимало складних асан. Нещодавно артистка похвалилася, що їй днями вдалося увійти до ширшасани. Також вона показувала, як піднімається в асану восьми вузлів. На цей раз на своїй сторінці в Інстаграм-Сторіз артистка продемонструвала найкращу асану для ідеального пресу.
Так, Анна Кошмал показала навасану чи позу човна, яка неперевершено прокачує прес. Варто зазначити, що поза човна - відоме далеко за межами йоги положення, в якому активно проробляються м'язи кору. Оскільки це баланс, у роботу включаються як великі поверхневі м'язи, а й дрібніші, глибоко залеглі м'язи-стабілізатори.
Щоб його виконати Анна Кошмал у положенні сидячи зігнула ноги в колінах, підтягла стегна до грудей і обхопила їх руками. Балансуючи на сідничних кістках, випростала ноги в колінах, намагаючись не округляти спину. Вона відпустила захоплення і випростала руки перед собою, спрямувавши долоні один на одного.
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Актриса балансуючи на майданчику між сідничними кістками та куприком, випрямила та подовжила хребет за рахунок м'язів, що випрямляють хребет. Носки потягла на себе, а п'яти штовхала від себе, щоб посилити витяжку в ногах.
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