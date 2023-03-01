Анна Кошмал не изнуряет себя диетами, и при этом всегда находится в прекрасной форме с помощью йоги.

Украинская актриса Анна Кошмал уже долгое время занимается йогой и может с легкостью сделать немало сложных асан. Недавно артистка похвасталась, что ей на днях удалось войти в ширшасану. Также она показывала, как поднимается в асану восьми узлов. В этот раз на своей странице в Инстаграм-Сториз артистка продемонстрировала лучшую асану для идеального пресса.

Так, Анна Кошмал показала навасану или позу лодки, которая неимоверно прокачивает пресс. Стоит отметить, что поза лодки — известное далеко за пределами йоги положение, в котором активно прорабатываются мышцы кора. Поскольку это баланс, в работу включаются не только крупные поверхностные мышцы, но и более мелкие, глубоко залегающие мышцы-стабилизаторы.

Чтобы его выполнить Анна Кошмал в положении сидя согнула ноги в коленях, подтянула бедра к груди и обхватила их руками. Балансируя на седалищных костях, выпрямила ноги в коленях, стараясь не скруглять спину. Она отпустила захват и выпрямила руки перед собой, направив ладони друг на друга.

Актриса балансируя на площадке между седалищными костями и копчиком, выпрямила и удлинила позвоночник за счет мышц, выпрямляющих позвоночник. Носки потянула на себя, а пятки толкала от себя, чтобы усилить вытяжение в ногах.

Напомним, что звезда "Сватов" Кошмал вспомнила о предупреждении, которое получила накануне вторжения рф.

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