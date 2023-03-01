Цього разу на своїй сторінці в Instagram Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати пісні картопляні зрази з грибами.

"Тільки уявіть, хрустка золотиста скоринка та ніжна, ароматна начинка😋 Обов'язково спробуйте, тому що це надзвичайно смачно 💛", — радить зірка "Мастер Шеф".

Для картопляного тіста беремо:

1 кг картоплі (6-8 штук)

сіль

40 г кукурудзяного крохмалю (4 ч. л.)

60 мл картопляного бульйону (4 ст. л.)

Для грибної начинки:

300 г грибів (8-9 шт)

1 цибулина

сіль

перець

олія для смаження

манна крупа або сухарі для панірування

Спершу готуємо картопляне тісто. Для цього чистимо, ріжемо та варимо картоплю до готовності в підсоленій воді. З відвареної картоплі зливаємо бульйон. Половину потрібно лишити, приблизно 100 мл. Робимо картопляне пюре, але картопляний бульйон поки що не додаємо. Перекладаємо картоплю в миску, додаємо кукурудзяний крохмаль та перемішуємо. Потім вливаємо невеликими порціями бульйон і все ретельно перемішуємо. Беремо шматочок тіста в руки, якщо воно еластичне та не липне, значить тісто готове і його можна використовувати.

Далі готуємо начинку. Нарізаємо гриби та цибулю і обсмажуємо на пательні з невеликою кількістю олії. Додаємо сіль та перець, перемішуємо. Знімаємо з плити та відставляємо до охолодження.

Формуємо зрази та обвалюємо їх в панірувальних сухарях. Єлизавета Глінська радить мити руки водою після кожного зраза, так легше буде працювати з тістом. Обсмажуємо зрази з обох сторін на рослинній олії до золотавої скоринки. Дайте їм охолонути та насолоджуйтесь.

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