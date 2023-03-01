В этот раз на своей странице в Instagram Елизавета Глинская рассказала, как приготовить постные картофельные зразы с грибами.

"Только представьте, хрустящая золотистая корочка и нежная, ароматная начинка 😋 Обязательно попробуйте, потому что это очень вкусно 💛", - советует звезда "Мастер Шеф".

Для картофельного теста берем:

1 кг картофеля (6-8 штук)

соль

40 г кукурузного крахмала (4 ч. л.)

60 мл картофельного бульона (4 ст. л.)

Для грибной начинки:

300 г грибов (8-9 шт)

1 луковица

соль

перец

масло для жарки

манная крупа или сухари для панировки

Сначала готовим картофельное тесто. Для этого чистим, режем и варим картофель до готовности в подсоленной воде. Из отварного картофеля сливаем бульон. Половину нужно оставить, примерно 100 мл. Делаем картофельное пюре, но картофельный бульон пока не добавляем. Перекладываем картофель в миску, добавляем кукурузный крахмал и перемешиваем. Затем вливаем небольшими порциями бульон и все тщательно перемешиваем. Берем кусочек теста в руки, если оно эластично и не липнет, значит тесто готово и его можно использовать.

Далее готовим начинку. Нарезаем грибы и лук и обжариваем на сковороде с небольшим количеством масла. Добавляем соль и перец, перемешиваем. Снимаем с плиты и отставляем до охлаждения.

Формируем зразы и обваливаем их в панировочных сухарях. Елизавета Глинская советует мыть руки водой после каждого зраза, так легче будет работать с тестом. Обжариваем зразы с обеих сторон на растительном масле до золотистой корочки. Дайте им остыть и наслаждайтесь.

Напомним, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт готовящихся за 10 минут куриных стрипсов.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, какую вкуснятину можно приготовить из гречки.

Также Politeka писала, что Лиза Глинская дала рецепт простого и вкусного блюда для всей семьи.