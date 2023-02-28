Дружина відомого українського коміка та актора студії "Квартал 95" Юрія Ткача Вікторія часто ділиться на своїй сторінці в Instagram яскравими публікаціями про життя. Так, цього разу дружина коміка поділилася чарівними весільними фотографіями, які приурочила до річниці одруження.

Так, на рідкісних фото з весілля Юрія та Вікторії, парочку можна побачити у ошатних весільних образах. Тут комік трохи худший, а в нього на голові більше волосся. А ось Віка майже не змінилася за 9 років з дня весілля, вона як наречена у білому платті з фатою, виглядає як казкова принцеса.

За словами Вікторії, вони з Юрієм відзначають 9-ту річницю весілля, а загалом разом вони вже майже 11 років. До речі, у зіркової сім'ї підростає чарівна донька Ліза, якій вже вісім років.

У підписі до публікації Ткач написала: "Майже 11 років разом! Вже 10 років нашій Бусі. Сьогодні 9-та річниця весілля. А Лізі вже 8 років. Вірю в долю і в те, що вона знає трохи більше за нас. Стільки років вона водила нас поруч один з одним, наче готувала нас до зустрічі. А потім просто штовхнула один до одного! З того моменту в моєму серці кохання до тебе, а в душі віра в нас! Обожнюю @yuriy_tkach. Без тебе навідь не дихаю".

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