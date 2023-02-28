Жена известного украинского комика и актера студии "Квартал 95" Юрия Ткача Виктория чатсо делится на своей странице в Instagram яркими публикациями о жизни. Так, в этот раз жена комика поделилась очаровательными свадебными фотографиями, которые приурочила к годовщине бракосочетания.

Так, на редких фото со свадьбы Юрия и Виктории, парочку можно увидеть в нарядных свадебных образах. Здесь комик чуть более худой, а у него на голове побольше волос. А вот Вика почти не изменилась за 9 лет с дня свадьбы, она как невеста в белоснежном платье с фатой, выглядит как сказочная принцесса.

По словам Виктории, они с Юрием отмечают 9-ю годовщину свадьбы, а в целом вместе они уже почти 11 лет. К слову, у звездной семьи подрастает очаровательная дочка Лиза, которой уже 8 лет.

В подписи к публикации Ткач написала: "Почти 11 лет вместе! Уже 10 лет нашей Бусе. Сегодня 9-я годовщина свадьбы. А Лизе уже 8 лет. Верю в судьбу и в то, что она знает немного больше нас. Столько лет она водила нас рядом друг с другом, словно готовила нас к встрече. А потом просто толкнула друг друга! С того момента в сердце моем любовь к тебе, а в душе вера в нас! Обожаю @yuriy_tkach. Без тебя даже не дышу".

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