Відома українська співачка Джамала опублікувала кілька фото та відео зі своєї прогулянки Лондоном.

Відома українська співачка Джамала зараз перебуває у Великій Британії, де дає інтерв'ю та виступає на благодійних концертах. На своїй сторінці в Інстаграм знаменитість поділилася враженнями від Лондона та розповіла, що відчуває, коли розповідає про Україну.

Співачка Джамала розповіла, що коли вона приїжджає до Лондона, завжди думає про те, як добре, що люди мали можливість зберігати свою історію і робили це – у найскладніші та найбурхливіші часи.

"Ти ніби ходиш у шкільних книжках чи в музеї, а насправді перебуваєш прямо на вулиці :). Це почуття тебе не відпускає. Коли ми по зернах збираємо свою історію, свою культуру та архіви – ми відчуваємо ціну за це, ми її бачимо ", - додала артистка.

Джамалу не залишає думка, що добре, коли країна має можливість бути захищеною, відчуваючи та отримуючи задоволення від того, що їхня культурна спадщина просто є, її не знищили.

Вона також опублікувала кілька фото та відео зі своєї прогулянки Лондоном. Для цього знаменитість обрала зручний ансамбль, який складався з широких штанів та зеленого светра з назвами міст України, які представляють обласні центри.

Нагадаємо, Джамала розговорилася про свою участь у польських "Танцях з зірками".

Також Politeka писала, що син Джамали розплакався, співачка зробила фото та назвала причину.

Як Politeka повідомляла, Джамала розпереживалася через обстріли і зателефонувала чоловікові, який в Україні.