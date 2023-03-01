Известная украинская певица Джамала опубликовала несколько фото и видео со своей прогулки по Лондону.

Известная украинская певица Джамала сейчас находится в Великобритании, где дает интервью и выступает на благотворительных концертах. На своей странице в Инстаграм знаменитость поделилась впечатлениями от Лондона и рассказала, что чувствует, когда рассказывает об Украине.

Певица Джамала рассказала, что когда она приезжает в Лондон, всегда думает о том, как хорошо, что люди имели возможность сохранять свою историю и делали это - в самые сложные и бурные времена.

"Ты будто ходишь в школьных книжках или в музее, а на самом деле находишься прямо на улице :). Это чувство тебя не отпускает. Когда мы по зернам собираем свою историю, свою культуру и архивы – мы чувствуем цену за это, мы ее видим", - добавила артистка.

Джамалу не покидает мнение, что хорошо, когда страна имеет возможность быть защищенной, испытывая и получая удовольствие от того, что их культурное наследие просто есть, его не уничтожили.

Она также опубликовала несколько фото и видео со своей прогулки по Лондону. Для этого знаменитость выбрала удобный ансамбль, который состоял из широких брюк и зеленого свитера с названиями городов Украины, которяе представляют обласные центры.

Напомним, Джамала разоткровенничалась о своем участии в польских "Танцах со звездами".

Также Politeka писала, что сын Джамалы расплакался, певица сделала фото и назвала причину.

Как Politeka сообщала, Джамала распереживалась из-за обстрелов и позвонила мужу, который в Украине.