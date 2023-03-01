Вафельний торт зі згущеним молоком - одна з найпростіших страв, родом з дитинства. Однак багато кулінарів переосмислюють улюблений рецепт, додаючи нові інгредієнти. Український шеф-кухар колумбійського походження та суддя кулінарного проекту "Майстер Шеф" Ектор Хіменес Браво поділився своїм рецептом вафельного тортика.
Легко, швидко, дешево - так можна описати вафельний торт, який багато хто любить ще з дитинства. Ектор Хіменес-Браво, хоч і не ріс в Україні, але обожнює вафельний торт зі згущеним молоком. Кулінар пропонує додати до нього кільця банана і цим довершити смак улюбленого десерту. Спробуйте та відчуйте солодкий смак дитинства.
Інгредієнти:
- пачка вафель;
- 2 банки вареного згущеного молока;
- 200 г вершкового масла;
- 150 грамів арахісу;
- 1 кілограм бананів.
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Приготування:
1. Розігрійте духовку до 180 градусів. Викладіть арахіс на пергамент і запікайте в духовці до золотистого кольору.
2.У великій мисці змішайте варене згущене молоко з м'яким вершковим маслом. Ретельно перемішайте до однорідної суміші.
3.Наріжте банани кільцями.
4.Ретельно промажте кожен шар крему вафлі, викладіть кільця бананів.
5.Подрібніть арахіс у крихту, посипте його на верхній шар торта. Бортики змастіть кремом.
6.Надайте готовий торт в холодильник на 1 день. Перед подачею обов'язково посоліть десерт – це надасть йому особливого смаку.
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